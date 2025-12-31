Habertürk
        Haberler Magazin Murat Şeker: Suçlamaları kabul etmiyorum

        Murat Şeker: Suçlamaları kabul etmiyorum

        Fenerbahçeli yönetmen Murat Şeker, Galatasaray Spor Kulübü'nün kendisi hakkında hukuki süreç başlatılacağına yönelik yaptığı açıklamaya cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 20:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:50
        "GS'nin suçlamalarını kabul etmiyorum"
        Galatasaray Spor Kulübü, dün yaptığı açıklamayla aralarında ünlülerinde olduğu bazı kişilere sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açacağını açıkladı.

        Söz konusu açıklama şöyle; "Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü’nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır."

        Listede adı geçen Fenerbahçeli yönetmen Murat Şeker, konuyla ilgili karşı açıklamada bulundu. Şeker'in açıklaması şu şekilde; "GS kulübünün yapmış olduğu açıklamayı sosyal medyadan öğrendim. Söz konusu suçlama ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tarafıma yapılan bu hayal ürünü suçlamalar karşısında gerekli işlemleri yapacağım. Kamuoyunun bilgisine..."

        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #Murat Şeker
