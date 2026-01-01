Habertürk
        Murat Ünalmış'ın mutlu günü

        Murat Ünalmış'ın mutlu günü

        Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 2026'nın ilk gününde ailesiyle verdiği kareyle dikkat çekti. Karlar altında çekilen fotoğrafta Ünalmış, ikinci çocuğunu kucağına aldığını duyurdu

        Giriş: 01.01.2026 - 21:00 Güncelleme: 01.01.2026 - 23:35
        Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 2023 yılının eylül ayında Bulgar kökenli Nutiye Akar (asıl adı Albena İlieva) ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2024 yılında Selim Baran adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Murat Ünalmış, 2026’nın ilk gününde ailesiyle birlikte objektif karşısına geçerek karlar altında çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Ancak paylaşımdaki dikkatli gözlerden kaçmayan bir detay, hayranlarını şaşırttı. Fotoğrafta Murat Ünalmış’ın kucağında ikinci bir çocuk taşıdığı görülürken, ünlü oyuncunun Toprak adını verdikleri bir çocuklarının daha olduğu ortaya çıktı. Böylece çiftin iki çocuklu bir aile olduğu ilk kez bu paylaşımla öğrenildi.

        Murat Ünalmış, paylaşımına; "Herkese iyi seneler dilerim. Sevdikleriyle, sağlıkla ve gönlünce" notunu düşerken, çocukları Selim Baran ve Toprak için etiket kullandı.

        Esenyurt'ta fabrikada yangını

        Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

