Klarnet çaldı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü menajer Abdullah Bulut, 37. yaş gününü kutlamak için önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda oyuncu ve sanatçı arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geceye adeta ünlü isimler akın etti.

Doğum gününe katılanlar arasında; Mert Öcal, Serkan Mutlu, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Atılgan Gümüş, Ruhi Sarı, Ahmet Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Hasan Kabze, Bahar Süer, Tolga Güleç, Çağdaş Onur Öztürk, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Murat Ünalmış, Tümer Metin, Gamze Topuz, Tümer Metin, Çiğdem Batur, Timur Acar, Anıl İlter, Anıl Çelik, Bertan Asllani, Hazal Şenel, Kemal Uçar ve Celal Can Algül gibi ünlü isimler yer aldı.

Sahneye çıkan menajer Abdullah Bulut, bir anda karşısında üç katlı Beşiktaş bayraklı pastayı görünce arkadaşlarına teşekkür etti.

KLARNET ÇALDI

Keyifli anların yaşandığı gecede, oyuncu Murat Ünalmış klarnetiyle 'Ah İstanbul' şarkısını seslendiren Adbullah Bulut'a eşlik etti. İkilinin o anları kameralara böyle yansıdı.

"KENDİSİNİ ÇOK SEVİYORUZ"

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti ise, "Abdullah'ın doğum gününe geldik, kendisini çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.