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Murat Yıldırım: Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri

8 Ekim 2022'de kızı Miray'a kavuşarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, samimi açıklamalarda bulundu. "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri" diyen Yıldırım, "Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu. Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü. İnanılmaz bir duyguydu" ifadelerini kullandı

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  • Murat Yıldırım, kızı Miray hakkında konuştu: Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Murat Yıldırım, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. 8 Ekim 2022'de kızı Miray'a kavuşan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Kızım için alışverişe geldik" dedi. 
  • Murat Yıldırım, kızı Miray hakkında konuştu: Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri - Magazin haberleri

    "ARAMIZDA AYRI BİR DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU"

    İlk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, daha sonra "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu" ifadelerini kullandı.
  • Murat Yıldırım, kızı Miray hakkında konuştu: Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri - Magazin haberleri

    "İNANILMAZ BİR DUYGUYDU"

    Kızı Miray ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir anısını da basın mensuplarıyla paylaşan Murat Yıldırım, "Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü. İnanılmaz bir duyguydu" diye konuştu. 

    Miray, ay gibi ışık saçan anlamını taşıyor.
  • Murat Yıldırım, kızı Miray hakkında konuştu: Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri - Magazin haberleri

    "YILDIRIM AİLESİ"

    Öte yandan meslektaşlarının aksine Iman Elbani ile kızı Miray'ın yüzünü göstermeyi henüz tercih etmeyen Murat Yıldırım, daha önce eşi ve bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğraflarını yayımlamıştı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "Yıldırım Ailesi..." notunu düşmüştü.
  • Murat Yıldırım, kızı Miray hakkında konuştu: Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri - Magazin haberleri

    IMAN ELBANI HAKKINDA

    2008'de Fas'ta güzellik yarışmasına katılan ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, eğitimini Londra’da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

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