"ARAMIZDA AYRI BİR DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU"

İlk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, daha sonra "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu" ifadelerini kullandı.