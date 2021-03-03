Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani kimdir, nereli? Ramo Dizisi'ndeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Peki, Murat Yıldırım’ın eşi İmane Elbani kimdir, nereli? İşte merak edilen detaylar...

MURAT YILDIRM KİMDİR?

İmane Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen Faslı olan Elbani, 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzeillik kraliçesi seçildi. Yine 2028 yılında düzenlenen Miss Arab World'de kraliçe seçildi. Ayrıca Elbani Londra’da eğitim aldı. Oyunculuk da yapan Elbani Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

İmane Elbani 2016 yılında Murat Yıldırım'la dünya evine girdi.