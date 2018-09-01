Muratpaşa Belediyespor'a kupasını, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi.
Antalya ekibi, 2012 ve 2013'ün ardından 3. kez Süper Kupa'yı kaldırdı.
Salon: Celal Atik
Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer
Muratpaşa Belediyespor: Kristina Gravac, Beyzanur Türkyılmaz (3), Betül Karaaslan, Yeliz Özel (10), Cansu Akalın, Didem Hoşgör Binboğa, Döne Gül Bozdoğan (1), Valerina Baranık (4), Yasemin Şahin (5), Yağmur Toprak (6), Ecem Birben (1), Eda Nur Kılıç (4), Selen Akalın, Ayşenur Sornaz, Öznur Özdemir,
Polatlı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öçal, Marina Tankaskaya (6) Buket Yılmaz (3), Kübra Sarıkaya (5), Neriman Sevgilican, Betül Yılmaz (10), Hülya Güçer (1), Gülsün Sarıyel, Gülsün Güleçyüz (2), Andruchuk (2), Elif Özdeniz, Kübra Özyılmaz,
Devre: 17-16
İki dakika cezası alanlar: Döne Gül Bozdoğan, Beyzanur Türkyılmaz, Yağmur Toprak (Muratpaşa Belediyespor), Betül Yılmaz (Polatlı Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Andruchuk, Buket Yılmaz (Polatlı Belediyespor) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ