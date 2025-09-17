Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Muratpaşa'nın geri dönüşüm sıralaması değişti | Son dakika haberleri

        Muratpaşa'da geri dönüşümde mahalle sıralaması değişti

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 9'uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi "Çevreci Komşu Kart"ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralaması değişti. Şampiyonluğunu koruyan Konuksever'i bu kez Etiler ve Muratpaşa mahalleleri takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 17.09.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muratpaşa'da geri dönüşüm sıralaması değişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm Muratpaşa’ya yayıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 65 bin 314 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 89 bin 990 lira gelir elde etti.

        MAHALLE SIRALAMASI DEĞİŞTİ

        Muratpaşa Belediyesi'nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi ile 2016'dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 140 bin 41 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 438 bin 304 liraya yükseldi.

        Çevreci Komşu Kart’ta ağustos ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise değişiklik yaşandı. 7 bin 32 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi şampiyonluğunu korurken, 3 bin 209 kilogram atıkla Etiler Mahallesi ikinci sıraya, 3 bin 18 kilogram atıkla Muratpaşa Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

        ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

        Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor.

        Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #Muratpaşa Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!