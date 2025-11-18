Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Murmansk - Moskova kaç kilometre? Murmansk - Moskova arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Murmansk - Moskova kaç kilometre? Murmansk - Moskova arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Murmansk ile Moskova arasındaki yolculuk, Rusya'nın kuzey uç noktasından başkentine doğru yapılan uzun bir seyahattir. Bu nedenle söz konusu rotayı çizerek yolculuk yapan birçok kişi vardır. Ulaşım seçenekleri ise oldukça gelişmiştir ve birçok kişi bunları kullanarak konforlu bir yolculuk yapar. Peki Murmansk - Moskova kaç kilometre? Yolculuk ortalama kaç saat sürer? Sayfayı kaydırarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz…

        Giriş: 18.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:25
        Murmansk - Moskova kaç kilometre?
        Murmansk, Rusya’nın Kola Yarımadası’nda yer alan bir şehirdir. Arktik çevresine oldukça yakın konumlanır. Moskova ise ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak kabul edilir. Murmansk’tan Moskova’ya yapılan yolculuk, yüzlerce kilometrelik bir mesafeyi kapsar. Ancak hızlı uçuşlar ve trenle uzun ama etkileyici bir rota sunar. Peki Murmansk - Moskova ne kadar sürede gidilir?

        Yapılan bu yolculuk sırasında Rusya’nın farklı manzaralarını ve yaşam biçimlerini deneyimlemek de mümkün olur. Bunun nedeni, iki şehir arasında birçok doğa manzarası olmasıdır. Bu yazıda Murmansk’tan Moskova’ya ulaşım seçenekleri, mesafe bilgisi ve her iki şehirde gezilecek başlıca yerler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

        MURMANSK - MOSKOVA ARASI KAÇ km?

        Murmansk - Moskova kaç km? Rusya’daki bu şehirler arasındaki düz, yani kuş uçuşu mesafe yaklaşık olarak 1489 km şeklinde hesaplanmıştır. Kara yolu ile yapılan rotada ise yaklaşık 2000 km mesafe bulunmuştur. Ancak bu mesafelerin yolculuk yapılan araca ve kişilerin duraklama sayılarına göre değişeceği unutulmamalıdır.

        MURMANSK - MOSKOVA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Murmansk - Moskova arası mesafe ne kadar? Konu ile ilgili bilgiler;

        • Kara yolu mesafesi yaklaşık 1.930 kilometredir.
        • Uçuş (kuş uçuşu) mesafesi yaklaşık 1.490 kmdir.

        MURMANSK - MOSKOVA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Murmansk - Moskova ne kadar sürede gidilir? Bu sorunun cevabı kullanılan araca göre değişir.

        • Uçakla: Yaklaşık 2 saat 35 dakika gibi bir yolculuktan söz edilebilir.
        • Trenle: Direkt trenle yaklaşık 35 saat 20 dakika sürer.
        • Kara Yolu (Özel Araç): Rota yaklaşık 1.857-1.930 km civarıdır. Bu yolu özel aracınızla yaptığınızda tahmini yolculuk süresi 26 saat civarındadır.

        MURMANSK - MOSKOVA ARASI NASIL GİDİLİR?

        Peki Rusya’daki bu iki şehir arasında yolculuk nasıl yapılır? Farklı ulaşım araçlarına göre yapılan yolculuk şu şekildedir;

        • Uçakla: Murmansk Havalimanı’ndan Moskova’ya direkt uçuşlar bulunur. Hava yolunu kullanabilirsiniz.
        • Trenle: Rus Demiryolları’nın “015A / Arktika” treniyle Murmansk’tan Moskova’ya ulaşılabilir.
        • Kara Yolu ile: Araba ile gidilebilir. Ancak bu yol bir tık daha uzun sürebilir.

        MURMANSK - MOSKOVA ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Rusya’da öne çıkan bu iki şehir arasında yolculuk yapmak normal şartlarda kolaydır. Ancak bu kişiseldir ve farklı koşullara ve yolculara göre değişiklik gösterebilir.

        • Uçakla gitmek en pratik ve hızlı seçenektir. Uçuş süresi makul ve konforludur. Ancak bazı yolculara göre daha maliyetli olabilir.
        • Tren yolculuğu uzundur. Bu iki şehir arasında yapılan tren yolculuklarının 35 saatten fazla sürdüğü bilgisi vardır. Ancak manzaralı ve unutulmaz bir deneyim sunabilir.
        • Kara yolculuğu oldukça uzun ve yorucu kabul edilebilir. Ancak kendi aracınızda gitmek daha konforlu hissettirebilir.

        MURMANSK GEZİLECEK YERLER

        • Alyosha Anıtı: Murmansk’ın sembolik anıtı olarak kabul edilir.
        • Murmansk Denizcilik Müzesi: Kuzey denizcilik tarihine ışık tutan bir duraktır.
        • Arktik Planetarium
        • Lenin Parkı.
        • Kola Körfezi Manzarası Noktaları

        MOSKOVA GEZİLECEK YERLER

        • Kızıl Meydan ve Kremlin
        • Aziz Vasil Katedrali
        • Bolşoy Tiyatrosu
        • Moskova Metro İstasyonları
        • Gorky Parkı
        • Tretyakov Galerisi: Rus sanatının en önemli eserlerini barındıran bir müzedir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
