Murmansk - Moskova kaç kilometre? Murmansk - Moskova arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Murmansk, Rusya’nın Kola Yarımadası’nda yer alan bir şehirdir. Arktik çevresine oldukça yakın konumlanır. Moskova ise ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak kabul edilir. Murmansk’tan Moskova’ya yapılan yolculuk, yüzlerce kilometrelik bir mesafeyi kapsar. Ancak hızlı uçuşlar ve trenle uzun ama etkileyici bir rota sunar. Peki Murmansk - Moskova ne kadar sürede gidilir?

Yapılan bu yolculuk sırasında Rusya’nın farklı manzaralarını ve yaşam biçimlerini deneyimlemek de mümkün olur. Bunun nedeni, iki şehir arasında birçok doğa manzarası olmasıdır. Bu yazıda Murmansk’tan Moskova’ya ulaşım seçenekleri, mesafe bilgisi ve her iki şehirde gezilecek başlıca yerler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

MURMANSK - MOSKOVA ARASI KAÇ km?

Murmansk - Moskova kaç km? Rusya’daki bu şehirler arasındaki düz, yani kuş uçuşu mesafe yaklaşık olarak 1489 km şeklinde hesaplanmıştır. Kara yolu ile yapılan rotada ise yaklaşık 2000 km mesafe bulunmuştur. Ancak bu mesafelerin yolculuk yapılan araca ve kişilerin duraklama sayılarına göre değişeceği unutulmamalıdır.