        Haberler Gündem HT Trend Muş haberleri: Muş'ta elleri üşüyen kuryeye eldivenini veren polisin görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı

        Muş'ta trafik uygulamasında elleri üşüyen motosikletli kuryeye eldivenini veren polis memuru Rıdvan Dağdemir'in kask kamerasına yansıdı. Görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:30
        Elleri üşüyen kuryeye eldivenini verdi
        Muş'ta trafik uygulamasında elleri üşüyen motosikletli kuryeye eldivenini veren polis memuru Rıdvan Dağdemir'in kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

        AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Dağdemir mesai arkadaşlarıyla, 29 Kasımda İstasyon Caddesinde trafik denetimi yaptı. Polis memurunun, denetim sırasında elleri üşüyen motosiklet sürücüsü Bilal Şahine eldivenini vermesi, kuryenin kask kamerasınca kaydedildi.

        "ÜŞÜYEN ELLERİMDEN ÇOK KALBİM ISINDI"

        Şahin'in sosyal medya hesaplarında "Aslında üşüyen ellerimden daha çok kalbimi ısıttı" başlığıyla paylaştığı görüntüler kısa sürede 1 milyon kez izlendi.

        "KALBİNİ ISITTIYSAK NE MUTLU BİZE"

        Sekiz yıldır emniyet teşkilatında görev yapan Dağdemir, her konuda vatandaşa yardımcı olmak istediklerini söyledi. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için sürekli sahada bulunduklarını belirten Dağdemir, şunları kaydetti:

        "Trafik birimi olarak her zaman sahada aktif çalıştığımız için insanların en zor ve en gerektiği anında ani müdahalelerimiz oluyor. İlimizde yaklaşık 5 kazadan birinin motosiklet kazası olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetim sırasında bir motosikletli kuryenin eldiveninin olmadığını ve üşüdüğünü fark ettim. Yeni aldığım bir eldivenim vardı, kendisine hediye olarak verdim. Arkadaşın kask kamerası kayıttaymış. Bu durumu sonra sosyal medyadan paylaşmış. Benim de daha sonra haberim oldu. Vatandaşımızın yüzünü gülümsettirdikse, kalbini ısıttıysak ne mutlu bize."

        "YENİ ALDIĞI ELDİVENİ ALIP BANA VERDİ"

        Motosiklet sürücüsü Şahin de trafik polisinin davranışından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen gün paket serviste bir yoğunluğumuz vardı, kurye arkadaşlarımıza yardım etmek için pakete çıktım. O esnada trafik uygulamasına takıldım. Havalar soğuktu, ellerim üşüyordu. Rıdvan Bey yeni aldığı eldiveni arabadan alıp bana verdi. O gün aslında hem motivasyonum arttı hem de ellerimi ve gönlümü ısıttı. O esnada kask kameram kayıttaydı. Bu görüntüyü sosyal medya hesabımdan paylaşmak istedim ve kısa bir sürede 1 milyon izlenme aldı. Çok güzel yorumlar geldi." diye konuştu.

        #muş
