Muş'ta trafik uygulamasında elleri üşüyen motosikletli kuryeye eldivenini veren polis memuru Rıdvan Dağdemir'in kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Dağdemir mesai arkadaşlarıyla, 29 Kasımda İstasyon Caddesinde trafik denetimi yaptı. Polis memurunun, denetim sırasında elleri üşüyen motosiklet sürücüsü Bilal Şahine eldivenini vermesi, kuryenin kask kamerasınca kaydedildi.

REKLAM

"ÜŞÜYEN ELLERİMDEN ÇOK KALBİM ISINDI"

Şahin'in sosyal medya hesaplarında "Aslında üşüyen ellerimden daha çok kalbimi ısıttı" başlığıyla paylaştığı görüntüler kısa sürede 1 milyon kez izlendi.

"KALBİNİ ISITTIYSAK NE MUTLU BİZE"

Sekiz yıldır emniyet teşkilatında görev yapan Dağdemir, her konuda vatandaşa yardımcı olmak istediklerini söyledi. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için sürekli sahada bulunduklarını belirten Dağdemir, şunları kaydetti:

"Trafik birimi olarak her zaman sahada aktif çalıştığımız için insanların en zor ve en gerektiği anında ani müdahalelerimiz oluyor. İlimizde yaklaşık 5 kazadan birinin motosiklet kazası olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetim sırasında bir motosikletli kuryenin eldiveninin olmadığını ve üşüdüğünü fark ettim. Yeni aldığım bir eldivenim vardı, kendisine hediye olarak verdim. Arkadaşın kask kamerası kayıttaymış. Bu durumu sonra sosyal medyadan paylaşmış. Benim de daha sonra haberim oldu. Vatandaşımızın yüzünü gülümsettirdikse, kalbini ısıttıysak ne mutlu bize."