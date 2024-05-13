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        Muş'ta minibüs kar nedeniyle yolda kaldı, ekipler kurtardı

        MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda seyreden minibüs, yolda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:50
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        Muş'ta minibüs kar nedeniyle yolda kaldı, ekipler kurtardı
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        MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda seyreden minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yoluna devam etti.

        Kentte dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi. Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu'nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı. Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Öte yandan, devam eden yağış sebebiyle Üçevler Grup Köy Yolu tamamen ulaşıma kapandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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