Baraj gölünde boğulan 5 kişiden Fatma hamile, Edanur ise nişanlıydı

MUŞ'tapiknik yapmak için gittikleri Alparslan-1 Barajı gölünde boğulan 2'si çocuk 5 kişi Bostankent köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Bostankent köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin ,“Edanur Karakaya nişanlıydı. Gelinimiz olan Fatma Hediye Karakaya ise 1 yıllık evli ve 8 aylık hamileydi. Toplam 5 canımız hayatını kaybetti. Ayrıca Rabia, Yasin ve Edanur kardeşlerin anneleri 2016 yılında hayatını kaybetmişti" dedi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alpaslan-1 Baraj Gölü’nde meydana geldi. Bostankent köyünde oturan Karakaya ailesi, piknik için gölün kıyısına gitti. Bir süre sonra göle giren Rabia Karakaya (13) suda çırpınmaya başladı. Rabia'yı kurtarmak için önce yengesi Fatma Hediye Karakaya (22) ardından ağabeyi Yasin Karakaya (18), diğer ablası Edanur Karakaya (20) ve Eylül Tekin (15) suya girdi. Bir süre sonra 5 kişi de suda kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD'a bildirerek, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenini sudan çıkardı. Havanın kararmasına rağmen ekipler, 1 yıl önce düğün yapan ve 8 aylık hamile olan Fatma Karakaya'yı bulmak için gölde arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Fatma Karakaya'nın cansız bedeni de bulunarak sudan çıkarıldı. Cenazeler, Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazeleri alınan Rabia Karakaya, Fatma Karakaya, Yasin Karakaya, Edanur Karakaya ve Eylül Tekin gözyaşları arasında merkez Bostankent köy mezarlığında toprağa verildi.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU Yasin Karakaya’nın arkadaşları mezarı başında gözyaşları içerisinde dua ederken, Edanur Karakaya’nın nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı, Fatma Hediye Karakaya’nın ise bir yıl önce düğün yaptığını ve 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Aynı olayda yaşamlarını yitiren Rabia, Yasin ve Edanur kardeşler, 2016 yılında hayatını kaybeden annelerinin yanına defnedildi. '5 CANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ' Köylerinde büyük bir yasın hakim olduğunu belirten Bostankent köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin, “Rabia suya giriyor, sonrasında peş peşe beraberindekiler onu kurtarmak için giriyor. Olay yerine gittiğimizde, yaptığımız çalışmalar neticesinde cansız bedenlerine ulaştık. 112 Acil Çağrı Merkezimizden yardım istedik. 4 kişiyi sudan çıkardık ancak Fatma Hediye Karakaya suyun altında kaldı. Dalgıçlar yardımıyla gece saatlerinde çıkarabildik. Cenazelerimizi Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırdık ve sonrasında köyümüzün mezarlığında defnettik. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" diye konuştu.