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        Çay taleplerine yetişmek için ağzında süzgeçle bardakları dolduruyor

        MUŞ'unHasköy ilçesinde çay ocağı işleten Gökhan Özcan, çay servisindeki hızı ve ustalığı ile dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:25
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        Çay taleplerine yetişmek için ağzında süzgeçle bardakları dolduruyor
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        MUŞ'unHasköy ilçesinde çay ocağı işleten Gökhan Özcan, çay servisindeki hızı ve ustalığı ile dikkat çekiyor. Müşterilerin taleplerine yetişmek için ağzında süzgeçle bardaklara çay dolduran Özcan, "Bir elimde süzgeci tutmaya kalksam, yetiştiremem" dedi.

        Karadeniz'de binbir emekle üretilen çaylar, Muş'un Hasköy ilçesinde özenle demleniyor. 20'yi aşkın kahvehanenin bulunduğu ilçede, vatandaşlar közde çay keyfini hiçbir şeye değişmiyor. İlçenin bütün kahvehanelerinde tuğlalardan hazırlanan ocakların üzerine yerleştirilen kazanların altında yakılan odun ateşi ile demlikler dolusu çaylar hazırlanıyor. Çay ocağı işleten Gökhan Özcan'ın servisi ise izleyenleri hem güldürüyor hem de eğlendiriyor.

        'GÜNDE 3 BİN BARDAKTAN FAZLA ÇAY SATIYORUZ'

        Müşterilerin taleplerine yetişmek için ağzında süzgeçle bardaklara çay dolduran Gökhan Özcan, "Hasköy ilçemizde çay, közde içilir. Bu yüzden odun ateşinde, közde çay yapıyoruz. Günde 3 bin bardaktan fazla çay satıyoruz. İl dışından bu çayı içmek için gelen çok sayıda misafirimiz var. Tabii müşterilerimize çay yetiştirebilmek için süzme çaylar için süzgeci ağzımda tutarak, bardakları doldurmaya çalışıyorum. Bir elimde süzgeci tutmaya kalksam, yetiştiremem. Mecburen süzgeci ağzımla tutarak, çayları yetiştirmeye çalışıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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