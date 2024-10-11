Çay taleplerine yetişmek için ağzında süzgeçle bardakları dolduruyor

MUŞ'unHasköy ilçesinde çay ocağı işleten Gökhan Özcan, çay servisindeki hızı ve ustalığı ile dikkat çekiyor. Müşterilerin taleplerine yetişmek için ağzında süzgeçle bardaklara çay dolduran Özcan, "Bir elimde süzgeci tutmaya kalksam, yetiştiremem" dedi.

Karadeniz'de binbir emekle üretilen çaylar, Muş'un Hasköy ilçesinde özenle demleniyor. 20'yi aşkın kahvehanenin bulunduğu ilçede, vatandaşlar közde çay keyfini hiçbir şeye değişmiyor. İlçenin bütün kahvehanelerinde tuğlalardan hazırlanan ocakların üzerine yerleştirilen kazanların altında yakılan odun ateşi ile demlikler dolusu çaylar hazırlanıyor. Çay ocağı işleten Gökhan Özcan'ın servisi ise izleyenleri hem güldürüyor hem de eğlendiriyor.