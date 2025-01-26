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        Rabia'nın gözyaşları: SMA'lı kardeşimin iyileşmesi için dua ediyorum

        MUŞ'ta SMA Tip 2 tanısı konulan, tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için valilik onaylı kampanya başlatılan Hatice Sahra Acar'ın (3) annesi Sohbet Acar (39) "Evladımın ölmesini istemiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:30
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        Rabia'nın gözyaşları: SMA'lı kardeşimin iyileşmesi için dua ediyorum
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        MUŞ'ta SMA Tip 2 tanısı konulan, tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için valilik onaylı kampanya başlatılan Hatice Sahra Acar'ın (3) annesi Sohbet Acar (39) "Evladımın ölmesini istemiyorum" dedi. Rabia Acar (9) ise gözyaşları içinde kardeşi için yardım isteyerek, “Onun bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

        Sohbet (39) ve Burhan Acar (41) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Hatice Sahra Acar'a, 2024'ün Aralık ayında SMA Tip 2 tanısı konuldu. Muş Devlet Hastanesi'nde zaman zaman yoğun bakım servisine yatırılan Acar’ın ailesi, çocuklarının tedavisi için gerekli olan 2 milyon 125 bin doların toplanabilmesi için valilik onaylı kampanya başlattı. Bugüne kadar 200 bin lira toplanan kampanyanın yanı sıra bazı kişiler Hatice Sahra Acar’ın tedavisine yardımcı olmak için kermes düzenledi.

        Bir markette asgari ücretle çalışan Burhan Acar, kızının tedavisi için hayırseverlerden yardım isteyerek, “Evimiz kira ve üç tane öğrencim var. Çocuğumun durumu içler acısıdır. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. Babalar, anneler eğer sesimizi duyuyorsanız, sesimize ses verin" dedi.

        Ekonomik zorluklar altında hastalıkla mücadele ettiklerini belirten anne Sohbet Acar ise "Evladımın ölmesini istemiyorum" diye konuştu.

        Küçük kardeşi için yardım çağrısında bulunan Rabia Acar da "Onun bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum. İnşallah bu gerçekleşecek. Yeter ki kardeşim iyileşsin ben onun için canımı veririm" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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