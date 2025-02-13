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        Muş'ta okullar, kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildi

        MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:14
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        Muş'ta okullar, kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildi
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        MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

        Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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