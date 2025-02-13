Muş'ta okullar, kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildi
MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.
MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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