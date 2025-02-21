Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Muş Merkeze bağlı Tüten köyünde yaşayan Seyfettin Akın, şiddetli karın ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım talep etti. Ancak köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle sağlık ekiplerine İl Özel İdare ekipleri destek verdi. Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından sağlık görevlileri hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Seyfettin Akın, ambulansa alınarak Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MUŞ’ta etkili olan yoğun kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, merkeze bağlı Tüten köyünde rahatsızlanan Seyfettin Akın (53), İl Özel İdare ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

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