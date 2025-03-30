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        Şehit polis Acar, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        ŞANLIURFA'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Mesut Acar (33), memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 19:59 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:00
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        Şehit polis Acar, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        ŞANLIURFA’da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Mesut Acar (33), memleketi Muş’un Hasköy ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Şehit polis için ilk tören Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Buradaki törenin ardından Acar’ın naaşı, Muş’un Hasköy ilçesine getirildi. Hasköy Merkez Ulu Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Ecem Acar ve ailesi törende gözyaşlarına hakim olamazken, Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mesut Acar’ın naaşı, Elmabulak köyündeki aile kabristanında defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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