Uzman Çavuş Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'taki ailesine ulaştı

Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehit olduğu haberi, Muş merkeze bağlı Tandoğan köyünde yaşayan ailesine verildi. Annesi Naile Bayam'ın yaşadığı eve Türk bayrakları asılırken, Kızılay da evin bahçesine taziye çadırı kurdu. Şehidin babası Ferzende Bayam'ın hayatını kaybettiği, şehidin de bir süre önce soyadını değiştirdiği öğrenildi.

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