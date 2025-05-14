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        Uzman Çavuş Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'taki ailesine ulaştı

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın (30) acı haberi, Muş'taki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:20
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        Uzman Çavuş Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'taki ailesine ulaştı
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın (30) acı haberi, Muş'taki ailesine ulaştı.

        Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehit olduğu haberi, Muş merkeze bağlı Tandoğan köyünde yaşayan ailesine verildi. Annesi Naile Bayam'ın yaşadığı eve Türk bayrakları asılırken, Kızılay da evin bahçesine taziye çadırı kurdu. Şehidin babası Ferzende Bayam'ın hayatını kaybettiği, şehidin de bir süre önce soyadını değiştirdiği öğrenildi.

        Diğer yandan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası köyünde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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