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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri "Piknik ailesi Ormanda" oyununu çocuklar için sahneledi

AA

Üniversite öğrencileri "Piknik ailesi Ormanda" oyununu çocuklar için sahneledi

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MAUN) akademisyen ve öğrencilerden oluşan tiyatro ekibi, "Piknik ailesi ormanda" adlı oyunu çocuklarla buluşturdu.

Kültür merkezinde sahnelenen oyun, çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Erdinç Öcal, gazetecilere, Muş Alparslan Üniversitesinde akademisyen ve öğrencilerle beraber güzel bir tiyatro çatısı oluşturduklarını söyledi.

Kentin en büyük eksikliğinin çocuk oyunları olduğunu fark ettiklerini belirten Öcal, şunları kaydetti:

"Bu sezon "Piknik ailesi ormanda" oyunu ile perdelerimizi açtık. Bu açıdan çok mutluyuz. Gelen tepkiler çok güzel. Seyircilerimiz de çok beğendi. Oyunumuz Önal Peker tarafından yazıldı. Müziklerimizi ve dekorlarımızı kendi imkanlarımızla yaptık. Bundan sonra da değişik oyunlarla vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Muş'ta çocuklarımızın gülümsemesi, onların tiyatrodan mahrum kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz."

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