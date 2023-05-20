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Köyde öğretmeninin keşfettiği genç atlet, 3 yılda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu

AA

Köyde öğretmeninin keşfettiği genç atlet, 3 yılda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen 14 yaşındaki atlet Elif Akçiçek, hem köyünde hem de Muş Stadyumu'nda antrenman yaparak milli takım hedefine ulaşmak için ter döküyor.

Merkeze 136 kilometre uzaklıktaki Boyalı Köyü'nde yaşayan Akçiçek, 2020'de taşımalı eğitim gördüğü okulda beden eğitimi öğretmeni Özal Durmuş tarafından atletizme yönlendirildi.

Katıldığı il birinciliği yarışmasında yeteneğiyle öne çıkan Akçiçek, bu sayede tanıştığı antrenörü Naim Koçlardan'ın nezaretinde ulusal yarışlara katılmaya başladı.

Antrenörü nezaretinde antrenman yapan ve özveriyle çalışan Akçiçek, 2021'de Ardahan'da 14 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 1500 metre kategorisinde şampiyon oldu.

2021'de Erzurum'da, 2022'de Ankara'da ve bu yıl Eskişehir'de katıldığı yarışlarda Türkiye şampiyonu olmayı başaran Akçiçek, kariyerine yeni birincilikler eklemek için sıkı çalışıyor.

Muş Spor Lisesi'nde okuyan ve bu yıl Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan Akçiçek, haftanın 7 günü Muş Stadyumu'nda antrenör Koçlardan'ın gözetiminde 12 kilometre koşarak yarışmalara hazırlanıyor.

Tatil günlerinde köyüne giden Akçiçek, burada da hem ailesine yardım edip, koyunların bakımını yapıyor hem de kondisyonunun düşmemesi için antrenmanlarını aksatmıyor.


- "Hedefim milli takıma girmek"

Elif Akçiçek, AA muhabirine, Yurttutan Köyü'ndeki Hamurpet İmam Hatip Ortaokulu'nda okurken Muş merkezde düzenlenen yarışmalara katıldığını söyledi.

Katılığı yarışmalarda dereceler yapınca antrenörü Naim Koçlardan ile tanıştığını anlatan Akçiçek, şöyle konuştu:

"Naim Hoca köydeki evimize gelip, anne ve babamla tanıştı. Bu branşta yetenekli olacağımı söyledi. Annem ve babam çok mutlu oldu. Sonra yarışmalara katıldım. Üç yıldır Naim Hoca'nın gözetiminde yarışmalara hazırlanıyorum. Dereceler yapmaya başlayınca öz güvenim arttı ve sporu sevmeye başladım. Son olarak 5 Nisan 2023'te Eskişehir'de düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Kros Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldum. Fenerbahçe Spor Kulübünde uzun süre devam etmek istiyorum. Hedefim milli takıma seçilerek, Balkanlar ve Avrupa'da düzenlenecek yarışmalarda şampiyon olmak. Ülkemi, ilimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Bu süreçteki en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Akçiçek, "Ailemin sayesinde bu kadar derece yaptığıma inanıyorum. Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Yağmur ve kar yağarken de antrenmanları aksatmıyoruz. Günde 12 kilometre koşuyorum. Köye geldiğimde ailemle vakit geçiriyorum. Babam çiftçi. Koyunlarımız var ve onlara bakıyoruz. Performansımın düşmemesi için dağa çıkıyorum ve yolda koşarak antrenman yapıyorum." ifadelerini kullandı.


- Baba Akçiçek: "Elif'in devletine faydalı bir evlat olacağına inanıyorum"

Genç sporcunun babası Güven Akçiçek, Elif'in çok başarılı bir öğrenci ve atlet olduğunu belirterek, "Kızımın başarılarının devamını dilerim. Elif'in ailesine, köyüne, devletine, milletine faydalı bir evlat olacağına inanıyorum. Hayalim sporcu olmaktı. Ben olamadım ama çocuklarım olsun diye onlara çok destek veriyorum. Çocuklarım başarılı olursa, ben de her zaman arkalarında duracağım." diye konuştu.

Antrenör Naim Koçlardan da 13 yıldır atletizm antrenörlüğü görevinde birçok başarılı sporcu yetiştirdiğini kaydetti.

Akçiçek'in kente uzak bir köyde yaşadığını belirten Koçlardan, "Beden eğitimi öğretmeniyle Muş merkezdeki sporcu seçmelerine katıldı. Kendisini tanıdık ve ailesiyle iletişime geçtik. Sporcuyu kazanma çabası içine girdik. Ailesi de yardımcı oldu. Sonra Elif'i Muş'ta getirdik. Muş Spor Lisesi sınavlarına girip kazandı. Hem okulunu okuyor hem de sporunu yapıyor. Elif, başarılı bir sporcu. Daha önce milli takıma girmiş ve Avrupa'da dereceler elde etmiş ablaları var. Onların izinde yürüyor. Elif'i Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlıyoruz. Daha ilerisini de hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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