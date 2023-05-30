Malazgirt'te doğal gaz çalışmalarına başlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Okullar bölgesinde başlayan kazı çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, hizmetin ilçe halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Altın, ekimde ilçeye ilk gazın verileceğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Firma yetkilisi Yunus Önalan ise yıl sonunda 44 kilometre doğal gaz hattı döşemeyi planladıklarını bildirerek, "Yüklenici firma olarak bugün ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 44 kilometre alt yapı işi yapmayı düşünüyoruz. Yıl sonunda mahalle aralarına gaz hattı çekeceğiz. Ekim ayının sonlarına doğru ilçede gaz dağıtım işlerimiz başlayacak." dedi.

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