Muş'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği

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MUŞ (AA) - Muş'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı ve Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk, Kur'an öğretmenin ve öğrenmenin çok önemli olduğunu söyledi.



Öztürk, tüm öğrencileri kutladı, başarılarının devamını diledi.



Belediye Başkanı Feyat Asya ise dini bir bütün olarak anlamak gerektiğini ifade ederek, verilen eğitimin önemine dikkati çekti.

İl Müftüsü Halil İbrahim Demir de çocukları Allah'ın mucizesi olan Kur'an ile buluşturmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri gösteriler yaptı.

































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