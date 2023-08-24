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        Muş'ta öğretmenler, okulda yıpranmış sıra ve masaları onardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:17 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:17
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        Muş'ta öğretmenler, okulda yıpranmış sıra ve masaları onardı
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        MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde gönüllü öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarında yıpranmış sıra ve masaları tamir etti.

        Yaz tatilini ilçede geçiren Gökyazı İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerinin okulda daha iyi bir ortamda eğitim görmesi için çalışma başlattı.

        Zımpara makinesiyle yıpranmış sıra ve masaları temizleyip boyayan öğretmenler, sınıfları da yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, yeni sıra ve masa almanın maliyetli olduğunu, bunun yerine mevcuttakileri onardıklarını söyledi.

        Öğretmenlerin gönüllü olarak bu işi üstlendiğini anlatan Bozyel, "Yeni sıra almak için piyasa araştırması yaptık. Kamu adına ciddi bir külfet getirdiğini tespit ettik. Okulda görev yapan arkadaşlarımız sıraların onarımını yapabileceklerini söylediler. İşin takipçisi olduk ve bugün gördük ki sıralarımız yeniden farksız durumda. Çok mutlu olduk. Öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Okulun Müdür Vekili Kenan Kaygın da ellerinden geldiğince öğrencilerin eğitimine destek verdiklerini ifade ederek, "Okulda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla deforme olan sıra ve masaları yenilemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin fiziki anlamda daha iyi bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için çaba gösterdik. Devletimize ek bir maliyet doğmadan arkadaşlarımızın el becerisiyle deforme olan sıraları onardık ve eğitim-öğretime hazır hale getirdik." dedi.

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