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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:11
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1 kilo 274 gram skunk, 2,81 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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