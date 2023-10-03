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        Muş'ta güvenlik güçleri okul çevrelerinde denetim yaptı

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında okul çevrelerinde eş zamanlı uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:46
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        Muş'ta güvenlik güçleri okul çevrelerinde denetim yaptı
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        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında okul çevrelerinde eş zamanlı uygulama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki birimlerde görevli 102 personel, 2 uyuşturucu, 2 mayın arama ve iz takip köpekleriyle sorumluluk bölgelerindeki okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        341 kişinin sorgulandığı 76 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 16 araca 41 bin 843 lira cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerde 4 metruk bina, 12 kahvehane, 8 büfe, 23 park bahçe de ekiplerce kontrol edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü de 15 ekip ve 33 personelle okulların çevrelerinde yaptıkları denetimde 109 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı, kontrol edilen 25 araçtan 5'ine 4 bin 421 lira cezai işlem uyguladı.

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