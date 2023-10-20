Bulanık Kaymakamı Ocak, okul inşaatlarını inceledi

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, okul inşaatlarını inceledi.

Ocak, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile yapımı süren okul inşaatlarını gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

İlçede eğitim alanında ciddi değişim ve dönüşümün yaşadığını belirten Ocak, eğitimde yatırımların yapıldığı bir süreçten geçtiklerini söyledi.

2022-2023 yılları arasında ilçede 15 yeni okulun inşa edildiğini, bu okullarda toplam 145 dersliğin bulunduğunu anlatan Ocak, "Birçok okulda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Toplam 188 milyon liralık bir yatırım. Bu yıl 4 okulumuzda eğitime başladı. 4 okul bitme aşasına geldi, 6 okulun inşat çalışmaları devam ediyor. 2023 yılı içinde 14 okulumuzda büyük onarım yapılıyor. Bu okulların da yatırım maliyeti 650 milyon lira." dedi.