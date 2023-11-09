GÜNCELLEME - Muş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Muş'tan batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarının arasında 1 kilo 501 gram sentetik uyuşturucu ile 2,76 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca otobüse öncülük ettiği belirlenen araçtaki 2 kişi de ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.