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        GÜNCELLEME - Muş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:19 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:19
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        GÜNCELLEME - Muş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Muş'tan batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarının arasında 1 kilo 501 gram sentetik uyuşturucu ile 2,76 gram eroin ele geçirildi.

        Ayrıca otobüse öncülük ettiği belirlenen araçtaki 2 kişi de ekiplerce yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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