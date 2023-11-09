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        Muş'ta PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:24 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:35
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        Muş'ta PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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        Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Kasım'da Şenyayla bölgesine operasyon düzenlendi.

        "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Çelik 2023-114" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 18 kilogramlık 4 yağ tenekesinde 100 kilogram el yapımı patlayıcı, 155 milimetre çapında obüs mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

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