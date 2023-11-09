Muş'ta PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Kasım'da Şenyayla bölgesine operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Çelik 2023-114" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 18 kilogramlık 4 yağ tenekesinde 100 kilogram el yapımı patlayıcı, 155 milimetre çapında obüs mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

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