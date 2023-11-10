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        Malazgirt'te öğrenciler ilk ara tatile girdi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:17
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        Malazgirt'te öğrenciler ilk ara tatile girdi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili başladı.

        Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla tatile başladı. 14 bin öğrencinin ara tatile girdiği ilçede, 20 Kasım'da öğrenciler tekrar ders başı yapacak.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ara tatil dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni eğitim öğretim yılına dokuz günlük ara tatille mola verdiklerini aktardı.

        Kaya, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

        "Sevgili öğrencilerimiz, zamanın her anının değerini bilmelisiniz. Bu kısa molada dinlenerek, okuyarak, keşfederek, yeni şeyler öğrenerek, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunarak kaliteli zamanlar geçirmenizi tavsiye ediyorum. Böylece yeni eğitim öğretim dönemine daha hazır ve motive bir şekilde başlayabilirsiniz. Değerli öğretmenlerimiz, eğitim öğretim döneminin başından bu yana göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum."

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