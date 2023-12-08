Muş'ta kaçak silahlar ve mühimmat ele geçirildi Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak silahlar ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak silahlar ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-7 Aralık'ta "silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele" faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 5 kalaşnikof piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 15 tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 13 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 14 tabanca şarjörü, 460 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 623 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 kama ve bir muşta ele geçirildi.

Silahlar ve mühimmata el konuldu, gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.