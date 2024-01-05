Malazgirt'te kar yağışı etkili oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ilçe girişinde kar temizleme çalışması başlattı.

Özel İdare ekipleri de köy yollarında ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

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