Bulanık'ta 20 bin öğrenci karne aldı

Muş'un Bulanık ilçesinde 20 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Söğütlü Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, öğrencilerle sohbet etti, karnelerini verdi.

Başarının elde edilmesi için öğrencilerin çok çalışması gerektiğini belirten Ocak, "Sevgili çocuklar, kendinize güvenin, azminizi hiçbir zaman yitirmeyin. İleriye dönük kendiniz için belirlediğiniz hedeflerin peşinden koşun." dedi.

Öğrencilere güvendiklerini ve inandıklarını ifade eden Ocak, şunları kaydetti:

"Dinlenmiş, stresini atmış bir şekilde ikinci döneme başlamış olmanız gerekir. Tatilde kendinizi derslerden koparmayın. Çalışmanızda, okumanızda yarar var. Çocuklarımızın karneleri ne olursa olsun, onlar bizlerin ve ailelerinin gözünde kıymetlidirler. Onlar ailelerin kabul olmuş dualarıdır. Dolayısıyla çocuklarımızın karnelerindeki notlarla onların kıymetini ölçemeyiz. Hiçbir zaman velilerin de karneye bakıp kıyaslama yaparak çocukları hakkında fikir beyan etmesini istemiyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir gayretle çalışıp çaba sarf etti ve dinlenmeyi hak ettiler. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçmesi ve eğitimin kalitesinin yükselmesi vesilesiyle yöneticilerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.