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        Muş'ta kaçak avcılık yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira ceza verildi

        Muş'un Varto ilçesinde barajda kaçak avcılık yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:58
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        Muş'ta kaçak avcılık yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira ceza verildi
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        Muş'un Varto ilçesinde barajda kaçak avcılık yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 18 Ocak'ta Varto ilçesi Kayalıdere köy mevkisindeki Alparslan 2 Barajı'nda denetim yaptı.

        Denetimler sırasında ticari amaçla germe ve uzatma ağ ile balık tutan F.E. ve kardeşi E.E'yi yakalayan ekipler, 85 metre uzunluğunda germe balık ağ, lastik bot ve 76 kilogram balık ele geçirdi.

        Avlanma yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası uygulandı.

        Ele geçirilen ürünler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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