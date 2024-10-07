Muş'ta köy okullarına kurulan bilişim sınıflarıyla öğrencilerin bilgiye erişimi kolaylaşıyor

İBRAHİM YALDIZ/GALİP KILINÇ - Muş'un Bulanık ilçesinde 10 köy okuluna kurulan bilişim sınıflarıyla öğrenciler, hem bilgiye daha kolay ulaşıyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla proje hazırladı.

Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan projelerin yüzde 100 hibe desteğiyle kabul edilmesinin ardından ilçeye bağlı Esenlik, Yemişen, Yokuşbaşı, Balotu, Karaağıl, Adıvar, Söğütlü, Karaburun, Kırkgöze ve Örenkent köylerindeki okullara bilişim sınıfı kuruldu.

Yemişen köyündeki bilişim sınıfını ziyaret eden Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, AA muhabirine, kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için 10 köy okuluna bilişim sınıfı kurduklarını söyledi.

Kaymakamlık, gelecek yılın sonuna kadar ilçedeki 56 köy okulunun tamamına bilişim sınıfı kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Öğrencilerimizi çağın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştirmek için bilişim sınıflarını çok önemsiyoruz. Bu konuda da kırsaldaki köy okullarımıza bilişim sınıflarımızı kurmak istedik. Çağın gereklilikleri için öğrencilerimiz daha kolay şekilde bilgiye ulaşacaklar. Bu projede emeği geçen Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği ve TKDK Muş İl Koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum."

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise "Bundan sonra öğrencilerimiz teknolojiyle daha çok zaman geçirip derslerinde başarılı olacaklar diye ümit ediyoruz." dedi.