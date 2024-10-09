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        Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi

        Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:41
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        Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi
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        Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi.

        Muş-Bitlis kara yolunda 5 kilometresinde Abdullah Balkaya'nın kullandığı 49 AAT 976 plakalı şeker pancarı yüklü traktör kontrolden çıktı.

        Traktör ve römorkunun devrilmesiyle yol kenarında park halindeki otomobil de hafif hasar oluştu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        Pancarların yola saçılması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

        Traktör, çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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