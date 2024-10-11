Köylere kurulan GES'lerle Muş'ta 6 milyon lira tasarruf sağlandı

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta köylere su temininde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin karşılanması amacıyla kurulan 18 güneş enerji santraliyle (GES) geçen yıldan bu yana 6 milyon lira tasarruf sağlandı.

Kırsalda içme suyu sıkıntısı yaşayan ya da su depolarından dolayı yüksek elektrik faturası ödemek durumunda kalan köy sakinleri, İl Özel İdaresinden destek istedi.

Bunun üzerine Valilik öncülüğünde geçen yıl çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 15 köye güneş enerjisi santrali inşa ederek hem içme suyu sıkıntısını giderdi hem de enerji maliyetlerinin düşmesini sağladı.

Ayrıca, kırsalda otlatılan hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de 3 köyün merasına su deposu ve güneş panelleri kuruldu. Geçen yıldan bu yana devreye alınan 18 güneş enerji santrali ile enerji giderlerinden 6 milyon lira tasarruf sağlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, kurum olarak GES projelerini önemsediklerini söyledi. Kentte içme suyu temininde güneş enerjisinden yararlanma çalışmalarını geçen yıl başlattıklarını ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılık şehri olan ilimizde projeyi yaygınlaştırmak için çaba gösteriyoruz. 2023'te 8 GES projesini uygulayarak yaklaşık 2 milyon lira enerjiden tasarruf sağladık. Projenin faydasını gördük ve devam ettik. Bu yıl kurduğumuz 10 GES ile 4 milyon lira tasarruf ettik. Bu projelerimiz hem köylülerin hem de kırsalda hayvanların içme suyunun karşılanması amacıyla yürütülüyor. Köylülerimizin enerji parası ödemeden böyle bir hizmetten faydalanmaları hem hayvancılığı geliştiriyor hem de memnuniyeti artırıyor. İlimizin ekonomisine de katkı sunuyor."

GES çalışmalarını devam ettireceklerini dile getiren Yentür, "Muş, tarım ve hayvancılık şehri, büyük bir ovası ve yaylaları var. Bu nedenle bu tür projeleri önemsiyoruz. Vatandaşların da büyük bir memnuniyeti var. Bundan sonraki süreçte halkımızın rahat etmesi için bu projelere daha fazla kaynak ayıracağız." dedi. - "Güneş panelleri kurulduktan sonra köyümüz susuzluktan kurtuldu" Merkeze bağlı Akpınar köyü muhtarı Halil Koç ise 92 haneli köylerinde daha önce su sıkıntısının yaşandığını belirtti.

Bu sıkıntının giderilmesi için köye GES'in kurulduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti: "Güneş panellerinin yanında 50 metre derinliğinde sondaj kuyumuz var. Muş İl Özel İdaresinin hayata geçirdiği projeyle bu suyu ana depomuza aktarıyoruz. Depodan 92 hanemize suyu veriyoruz. 2015 yılından bu yana normal şebeke suyumuz vardı ama çok yetersizdi. Su, bazı evlere hiç gitmiyordu. Güneş panelleri kurulduktan sonra köyümüz susuzluktan kurtuldu." - "Faturalarımız üçte bir oranında düştü"