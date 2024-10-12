Malazgirt'te tüp patlayan iş yerinde hasar oluştu

İş yeri sahibi Çiftçi, tüpten sızan gazın patlamaya neden olduğunu belirterek, iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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