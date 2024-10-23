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        Bulanık'ta satranç turnuvası düzenlendi

        Muş Alpraslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:02
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        Bulanık'ta satranç turnuvası düzenlendi
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        Muş Alpraslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

        Yüksekokul yerleşkesinde düzenlenen turnuvada 40 öğrenci dereceye girmek için mücadele etti.

        Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, etkinlikte emeği geçen görevlilere ve katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Turnuva koordinatörü Bulanık MYO Öğretim Görevlisi Abdulbaki Demir de bu tür etkinliklerin öğrencilerin kaynaşması noktasında önemli olduğunu belirtti.

        Demir, "Öğrencilerimizi bu güzel akıl oyununa teşvik ederek onların boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini ve başarılı bir yaşam sürmeleri sağlamak amacıyla satranç turnuvası düzenledik." dedi.

        Dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle son bulan etkinliğe Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilşimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabit Duman, idari personel ve öğrenciler katıldı.

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