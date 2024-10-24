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        Bulanıklı öğrenciler Ahlat'ta tarihi alanları gezdi

        Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler Kaymakamlık tarafından başlatılan "Her Yolculuk Bir Hazine" projesi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi alanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:16
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        Bulanıklı öğrenciler Ahlat'ta tarihi alanları gezdi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler Kaymakamlık tarafından başlatılan "Her Yolculuk Bir Hazine" projesi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi alanları gezdi.

        Bulanık Kaymakamlığı tarafından Ahlat'a gönderilen öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Ahlat'ın tarihi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında bilgi verilen öğrenciler, mezar taşlarını inceledi, fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra Emir Bayındır Kümbeti ve Kale Mahallesi'ni gezen öğrenciler, programın ardından ilçeye döndü.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, gönlünde çok farklı bir yer edinen Ahlat'ı öğrencilerin de görmelerini istediğini belirtti.

        Bu amaçla "Her Yolculuk Bir Hazinedir" projesini başlattıklarını anlatan Koşansu, "420 öğrenci, 30 öğretmenizin öncülüğünde Ahlat'ın tarihi yerlerini görme imkanı buldu. Geleceğimiz olan öğrencilerin sevinci bizi de sevindirdi. Türk gençliğinin mutlaka Ahlat'a gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk tarihinin başlangıç yeri olarak görülmesi gereken bir yer. İlk defa Ahlat ilçesine giden öğrencilerimiz de Ahlat'ın tarihi ve doğal güzellikleri karşısında oldukça etkilendiklerini belirttiler." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise köylerde okuyan ortaokul öğrencilerimize yönelik gezi programı düzenlediklerini bildirerek, "Bu gezi, öğrencilerimizin hem tarihi mirasımızı yakından tanımalarını hem de doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağladı. Öğrencilerimiz sınıf içi öğrenmenin ötesinde, kültürel ve tarihi değerlerimizi yerinde görme ve anlamlandırma imkanı buldu. İlçe Kaymakamımıza, ev sahipliğinden ötürü Ahlat Kaymakamı Sayın Batuhan Bingöl'e ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Rafet Akgün'e teşekkür ederiz." dedi.

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