Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe stadyumunda devam eden programda, hazırlanan gösteriler sunuldu.

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