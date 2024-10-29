Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Muş Valiliğince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Öğretmenevindeki resepsiyonda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, milletin büyük bedeller ödediği Cumhuriyet'in 101'nci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in, milletin her türlü imkansızlıklara rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde ettiği büyük bir zaferin sonucu olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız bize geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan etmiştir. Cumhuriyet'imizin kurulduğu 29 Ekim 1923'den itibaren geçen bir asırda Türkiye Cumhuriyeti büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, milli savunma ve kültür alanlarda yatırımları ve demokrasiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında yerini almış, önemli mesafeler katetmiştir. Bu süreçte ülkemiz zaman zaman zor dönemlerden geçse de milletimiz birlik ve beraberliğiyle bu sorunların üstesinden gelmeyi bilmiştir."