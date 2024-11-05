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        Muş'ta "Tazelenme Üniversitesi"ne giden kadınlar sosyalleşiyor

        Muş Alparslan Üniversitesince açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne devam eden kadınlar, insan fizyolojisi ve sağlığı, iktisat ve fiziksel egzersiz gibi derslere katılarak hem öğreniyor hem sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:29
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        Muş'ta "Tazelenme Üniversitesi"ne giden kadınlar sosyalleşiyor
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        Muş Alparslan Üniversitesince açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne devam eden kadınlar, insan fizyolojisi ve sağlığı, iktisat ve fiziksel egzersiz gibi derslere katılarak hem öğreniyor hem sosyalleşiyor.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, geçen yıl açılan "Tazelenme Üniversitesi"nin 60 yaş üstü kişilerden ilgi gördüğünü, haftanın 3 günü 20 kadına ders verildiğini anlattı.

        Tazelenme Üniversitesi'nin Valilik ve diğer kurumlar tarafından desteklendiğini belirten Alican, şunları kaydetti:

        "Bu çalışma kent ile üniversitenin bütünleşmesi açısından önemli. 60 yaş üstü kişiler üniversite sıralarında oturup torunlarının gittiği okulda ders işliyor. Onları üniversitemize getirmek, sınıflarımızda ağırlamak, çay içmek ve sohbet etmek istiyoruz. Deneyimlerinden istifade ederek bunu kayıt altına almayı amaçlıyoruz."

        62 yaşındaki 4 çocuk annesi Çiçek Demir, katıldıkları eğitimlerde birçok yeni bilgi öğrendiklerini ifade ederek, sosyalleştiğini ve üniversite sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini söyledi.

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