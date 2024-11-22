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        Muş'ta 400 öğrenciye sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimi verildi

        Muş'ta "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz Projesi" kapsamında 400 öğrenciye sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:55
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        Muş'ta 400 öğrenciye sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimi verildi
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        Muş'ta "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz Projesi" kapsamında 400 öğrenciye sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimi verildi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, basın toplantısında yaptığı konuşmada, projenin Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini söyledi.

        Türkiye ve Avrupa'daki yerel yönetimler arasında çevre koruma, atık yönetimi ve iklim değişikliği uyumu konularında sürdürülebilir bir model oluşturduklarını belirten Yentür, "Özellikle gençlerimize çevre bilinci kazandırmak için düzenlenen eğitimler ile 400 öğrencimize sıfır atık ve iklim değişikliği konusunda eğitim verdik. Ayrıca kamu kurumları ve kuruluşlarında görevli 100 çalışanımıza çöp ve atık maddeler eğitimi verdik. Köy okullarımızda 1200 fidanı toprakla buluşturarak gençlerimizin çevreye olan duyarlılıklarını pekiştirdik." dedi.

        Proje kapsamında İtalya'da çevre konusundaki çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

        "Projenin tüm aşamalarında cinsiyet ve fırsat eşitliği ilkelerine önem verdik. Kadınların ve gençlerin proje faaliyetlerine aktif katılımını sağladık. Toplumsal kapsayıcılığa katkıda bulunduk. Proje, sadece yerel yönetimlerin çevre koruma ve iklim değişikliği konularındaki kapasitelerini geliştirmekle kalmadı aynı zamanda Türkiye ile AB arasında sürdürülebilir bir işbirliği modeli oluşturdu. Projede elde ettiğimiz başarılar ve sürdürülebilir çevre politikaları ile gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığımıza inanıyoruz."

        Toplantıya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Yusuf Akkaya katıldı.

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