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        Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor

        Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerce ulaşıma açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:57
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        Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor
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        Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerce ulaşıma açılıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, yüksek kesimdeki karla kaplı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte dün etkili olan kardan kapanan 70 köy yolundan 42'sini açan ekipler kalan 28 köy yolunu da açmak için çaba gösteriyor.

        İl Özel İdaresi Varto Şantiye Şefi Hakan Çolak, gazetecilere, kentte dünden bu yana kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Kar yağışıyla ekiplerin sahaya çıktığını ifade eden Çolak, "En kısa sürede tüm köylerimizin yolunu açmak için ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

        39 yıldır iş makinesi operatörü olan Kasım Akar ise yıllardır karla mücadele çalışmalarında yer aldığını belirtti.

        Karla mücadele sezonunun açıldığını ifade eden Akar, "Kayadelen köyü Muş'a en uzak köylerden biri. Şu an yolunu açmaya çalışıyoruz.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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