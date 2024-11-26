Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerce ulaşıma açılıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, yüksek kesimdeki karla kaplı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün etkili olan kardan kapanan 70 köy yolundan 42'sini açan ekipler kalan 28 köy yolunu da açmak için çaba gösteriyor.

İl Özel İdaresi Varto Şantiye Şefi Hakan Çolak, gazetecilere, kentte dünden bu yana kar yağışının etkili olduğunu söyledi. Kar yağışıyla ekiplerin sahaya çıktığını ifade eden Çolak, "En kısa sürede tüm köylerimizin yolunu açmak için ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.