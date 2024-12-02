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        Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:51
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        Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, araç ve evlerin camlarını buz tuttu.

        Vatandaşlar, araçlarını branda ve battaniye ile örterek soğuktan korunmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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