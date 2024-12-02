Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, araç ve evlerin camlarını buz tuttu.
Vatandaşlar, araçlarını branda ve battaniye ile örterek soğuktan korunmaya çalıştı.
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