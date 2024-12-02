Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Vatandaşlar, araçlarını branda ve battaniye ile örterek soğuktan korunmaya çalıştı.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, araç ve evlerin camlarını buz tuttu.

Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

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