Muş'ta üniversite öğrencileri, VEDAŞ'ı ziyaret etti

Öğrencileri elektrik dağıtım sektörünün pratikleri hakkında bilgilendirdiklerini belirten Coşar, "Verimli bir ziyaret oldu. Mühendis ve teknisyen adayı öğrencilerimize kullandığımız yeni teknolojiler ve işleyişimiz hakkında bilgi verdik. Ziyaretlerinden ötürü öğrencilerimize ve Muş Alparslan Üniversitesi yetkililerine teşekkür ederim." dedi.

VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ziyarette elektrik dağıtım sektörü hakkında bilgi aldı.

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