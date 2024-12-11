Muş'ta VEDAŞ ekiplerinin kırsaldaki çalışmaları sürüyor

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, kırsalda arızaları gidermek çalışmalarını sürdürüyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım ve bakım ekipleri, kırsalda olumsuz hava şartları nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarıyor.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, ekiplerin zor koşullarda görev yaptığını söyledi.

Enerji arzında aksama yaşanmaması için her şartta görev başında olduklarını belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal bölgelerimizde etkisini hissettiren fırtına nedeniyle direk devrilmesi ve iletken kopmasına bağlı arızalarımız oluştu. Ekiplerimiz oluşan bu arızalara müdahale etmek için ilk andan itibaren teyakkuz halinde. Arazi araçlarımız ve iş makinelerimizle bir noktaya kadar ilerleyebildik. Sonrasında ekiplerimiz ağaç direkleri ve malzemeleri taşıyarak 3 kilometre yolu yaya olarak aştı. Ekiplerimiz, kısa sürede arızaları onardı."