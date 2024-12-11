Muş Valisi Çakır, Yoncalı Belediyesini ziyaret etti
Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı Belde Belediyesini ziyaret etti.
Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı Belde Belediyesini ziyaret etti.
Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Yoncalı Belediye Başkan Fehim Kaya ve protokol üyelerince karşılanan Çakır, belediye binasına geçti.
Vali Çakır, Başkan Kaya ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaya, Çakır'a teşekkür etti.
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