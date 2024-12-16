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        Muş'ta 55 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Muş'ta bir araçta 55 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:50
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        Muş'ta 55 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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        Muş'ta bir araçta 55 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, 15 Aralık'ta yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 55 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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