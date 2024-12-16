Muş'ta 55 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Bu kapsamda, 15 Aralık'ta yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 55 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.

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