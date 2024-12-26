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        Muş'ta jandarma ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

        Muş'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:27
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        Muş'ta jandarma ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
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        Muş'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi kavşağında çalışma yaptı.

        Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsleri ve ticari taksilerde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin diş derinliklerini de kontrol etti.

        Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, otobüslerdeki yolculara da seyir halindeyken emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulundu.

        Otobüs şoförü Yaşar Uçlu, gazetecilere, denetimleri olumlu bulduğunu söyledi.

        Can güvenliği için uygun lastiklerin kullanılması gerektiğini belirten Uçlu, "Yolcularımızın güvenli seyahatini önemsiyoruz. Kışlık lastiklerimizi taktık. Denetimlerin yapılması iyi oluyor. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Ekiplere teşekkür ederim." dedi.

        Taksi şoförü Ümit Çalı da "Kış lastiği uygulamasını önemli buluyorum. Can ve mal kaybının önüne geçmeliyiz. Kar yağışının çok olduğu bir ilde yaşıyoruz. Kışlık lastiklerimizi takarak trafiğe çıktık. Tüm sürücülerin buna dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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