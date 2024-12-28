Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla bu ülkeyi çok daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Hep beraber, bir olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla bu ülkeyi çok daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Hep beraber, bir olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

        İleri, Muş Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

        Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 22 yıldır AK Parti iktidarları olarak önemli atılımları hayata geçirdiklerini belirten İleri, "Yeri geldi altyapımızı ayağa kaldırdık. Yeri geldi üstyapımızı geliştirdik. Yeri geldi devlet, millet kaynaşmasını sağladık. Yeri geldi daha adil bir dünya için bütün dünyaya hep beraber haykırdık. Yeri geldi milletin egemenliğini kabul etmeyenlere, milli iradenin ne olduğunu Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep beraber gösterdik. Şu ilerleyen süreçte inanıyoruz ki davamızın ne olduğunu artık bütün dünya biliyor. Bizim davamız, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye davası." diye konuştu.

        Bütün dünyada sözü dinlenen, etkisi hissedilen kuvvetli bir ülke haline geldiklerini dile getiren İleri, şunları kaydetti:

        "Bu mücadeleyi verirken Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece ilerleme, kalkınma için çalışmadık. Aynı zamanda hakkaniyetin, vicdanın, sağduyunun ve kardeşliğin tarafında olduk. Suriye'de yaşanan kriz esnasında kucağımızı açtık. Suriye'de zulümden kaçan kardeşlerimizi misafir ettik. Suriye'de ölümden uzaklaşmaya çalışan kardeşlerimizi kucakladık. Cumhurbaşkanı'mız özellikle her türlü siyasi baskıya rağmen dik durdu ve 'bu kardeşlerimizi ölüme bırakmayacağım' dedi. İşte şu geldiğimiz noktada hep beraber görüyoruz ki Türkiye olarak tarihin doğru yerinde durduk. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla bu ülkeyi çok daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Hep beraber, bir olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Daha adil bir dünya için hep beraber mücadele vereceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki Türkiye, Türkiye'den büyüktür. İnsanlığın, bu coğrafyanın bizden beklentileri var."

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her türlü zorluklara rağmen ülkemiz güzelleşiyor, Muş'umuz güzelleşiyor. Muş Ovası'ndan, lale diyarından, Sultan Alparslan diyarından Türkiye'nin her tarafına selam gönderiyoruz. Kar yağıyordu, yollar kapandı ama kardeşlerimiz, delegelerimiz bizi bu salonda yalnız bırakmadılar." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Melik Emre de kongre sürecinin yaklaşık 3 hafta önce başladığını söyledi.

        Kongre sürecine emek veren herkese teşekkür eden Emre, "Kongreler kendimizi yenileme süreçlerimizdir. Yeniden ayağa kalkıp, şahlanıp 'ya Allah' dediğimiz süreçlerdir. Türkiye'nin bütün kentlerinde şu an kongrelerimiz yapılıyor. Bu kongreden sonra inşallah biz yeni vizyonumuzu, yeni yol haritamızı tekrar güncelleyip dünyaya bir ses vereceğiz. İslam coğrafyasına, İslam toplumuna bir ses vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tek listeyle girilen kongrede AK Parti İl Başkanlığına yeniden Melik Emre seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Muş'ta kar nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta kar nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta bir şüphelinin midesinde 842 gram eroin ele geçirildi
        Muş'ta bir şüphelinin midesinde 842 gram eroin ele geçirildi
        Bulanık'ta "Halk Günü" toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta "Halk Günü" toplantısı yapıldı
        Muş'ta jandarma ekiplerinden trafik eğitimi
        Muş'ta jandarma ekiplerinden trafik eğitimi
        Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı
        Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı
        Bulanık'ta kar etkili oldu
        Bulanık'ta kar etkili oldu