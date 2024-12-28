AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla bu ülkeyi çok daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Hep beraber, bir olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

İleri, Muş Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 22 yıldır AK Parti iktidarları olarak önemli atılımları hayata geçirdiklerini belirten İleri, "Yeri geldi altyapımızı ayağa kaldırdık. Yeri geldi üstyapımızı geliştirdik. Yeri geldi devlet, millet kaynaşmasını sağladık. Yeri geldi daha adil bir dünya için bütün dünyaya hep beraber haykırdık. Yeri geldi milletin egemenliğini kabul etmeyenlere, milli iradenin ne olduğunu Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep beraber gösterdik. Şu ilerleyen süreçte inanıyoruz ki davamızın ne olduğunu artık bütün dünya biliyor. Bizim davamız, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye davası." diye konuştu.

Bütün dünyada sözü dinlenen, etkisi hissedilen kuvvetli bir ülke haline geldiklerini dile getiren İleri, şunları kaydetti: "Bu mücadeleyi verirken Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece ilerleme, kalkınma için çalışmadık. Aynı zamanda hakkaniyetin, vicdanın, sağduyunun ve kardeşliğin tarafında olduk. Suriye'de yaşanan kriz esnasında kucağımızı açtık. Suriye'de zulümden kaçan kardeşlerimizi misafir ettik. Suriye'de ölümden uzaklaşmaya çalışan kardeşlerimizi kucakladık. Cumhurbaşkanı'mız özellikle her türlü siyasi baskıya rağmen dik durdu ve 'bu kardeşlerimizi ölüme bırakmayacağım' dedi. İşte şu geldiğimiz noktada hep beraber görüyoruz ki Türkiye olarak tarihin doğru yerinde durduk. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla bu ülkeyi çok daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Hep beraber, bir olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Daha adil bir dünya için hep beraber mücadele vereceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki Türkiye, Türkiye'den büyüktür. İnsanlığın, bu coğrafyanın bizden beklentileri var."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her türlü zorluklara rağmen ülkemiz güzelleşiyor, Muş'umuz güzelleşiyor. Muş Ovası'ndan, lale diyarından, Sultan Alparslan diyarından Türkiye'nin her tarafına selam gönderiyoruz. Kar yağıyordu, yollar kapandı ama kardeşlerimiz, delegelerimiz bizi bu salonda yalnız bırakmadılar." dedi.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de kongre sürecinin yaklaşık 3 hafta önce başladığını söyledi. Kongre sürecine emek veren herkese teşekkür eden Emre, "Kongreler kendimizi yenileme süreçlerimizdir. Yeniden ayağa kalkıp, şahlanıp 'ya Allah' dediğimiz süreçlerdir. Türkiye'nin bütün kentlerinde şu an kongrelerimiz yapılıyor. Bu kongreden sonra inşallah biz yeni vizyonumuzu, yeni yol haritamızı tekrar güncelleyip dünyaya bir ses vereceğiz. İslam coğrafyasına, İslam toplumuna bir ses vereceğiz." ifadelerini kullandı.